شكرا لقرائتكم خبر عن النصر إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا بثلاثية في الوصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تأهل فريق النصر السعودي إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على الوصل الإماراتي 3-1 (الثلاثاء) على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى للمسابقة. تأهل فريق النصر السعودي إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على الوصل الإماراتي 3-1 (الثلاثاء) على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى للمسابقة. وسجل أهداف النصر البرازيلي جوليانو، وفهد الجمعية، وعبدالله آل سالم، عند الدقائق 30، 34، 57، فيما سجل خليل المزروعي هدف الوصل الوحيد عند الدقيقة 90، ليرفع النصر رصيده إلى 9 نقاط ويضمن التأهل رسمياً قبل جولة واحدة من ختام دور المجموعات بعد تعادل الزوراء العراقي بنتيجة 2-2 مع ذوب آهن الإيراني الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة وتأهل كذلك إلى الدور الثاني مع النصر الذي سيلتقيه في الجولة الأخيرة للمسابقة لتحديد متصدر ووصيف المجموعة.



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