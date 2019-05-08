شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال: تسلمنا دفعتين من «هيئة الرياضة» لصرف رواتب اللاعبين المتأخرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت إدارة نادي الهلال السعودي أنها سبق أن أوضحت أنها تلقت من الهيئة العامة للرياضة منذ يناير 2019 وحتى تاريخه، دفعتين مخصصتين للرواتب، حيث تسلمت الدفعة الأولى بتاريخ 17 مارس 2019، والثانية بتاريخ 8 أبريل 2019، وتم صرفهما لسداد رواتب اللاعبين المتأخرة، ولم تصرف في أي أغراض أخرى.

وجاء تعقيب إدارة الهلال ردا على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن الرواتب المتأخرة للاعبي كرة القدم بالنادي.

وأضافت إدارة النادي في بيانها اليوم (الثلاثاء): تود إدارة النادي التأكيد على جديتها بالتواصل مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة والشركاء في شركة صلة الرياضية في سبيل وفاء النادي بالتزاماته تجاه اللاعبين، وأن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.