شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على الريان القطري 2-0 اليوم (الثلاثاء) في الدوحة ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية للمسابقة.
وافتتح ناصر الشمراني النتيجة للاتحاد عند الدقيقة 62، وأضاف البرازيلي رومارينهو الهدف الثاني عند الدقيقة 67، ليصل الفريق إلى النقطة العاشرة في المركز الثاني، ويتأهل رسمياً إلى دور الـ16 مع فريق الوحدة الإماراتي الذي كسب نظيره لوكوموتيف الأوزبكي 3-1 وحصل على 12 نقطة في المركز الأول قبل الجولة الأخيرة من المسابقة التي سيلتقيان فيها لتحديد متصدر ووصيف المجموعة.
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