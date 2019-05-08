الاتحاد والنصر يحلقان في 16 أبطال آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حجز الاتحاد والنصر مقعديهما بدور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وذلك عقب فوز الاتحاد على الريان القطري 2-0 في الدوحة، ليرافق الوحدة الإماراتي من المجموعة الثانية، حيث فاز الأخير أيضا على لوكوموتيف الأوزبكي 3-1 أمس. سجل للاتحاد ناصر الشمراني، والبرازيلي رومارينيو.

وكان الاتحاد فاز على الريان في مباراة الذهاب أيضا بنتيجة 5-1.

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وتقام الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة في 21 مايو الحالي، حيث يلتقي لوكوموتيف مع الريان في طشقند، والاتحاد مع الوحدة بجدة.

أما النصر فتأهل عن المجموعة الأولى بفوزه على الوصل الإماراتي 3-1 في المواجهة التي جرت باستاد الملك فهد الدولي بالرياض. سجل للنصر جوليانو، وفهد الجميعة وعبدالله آل سالم.

وثأر النصر بذلك لهزيمة الذهاب في دبي عندما خسر 0-1.