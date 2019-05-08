السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
حجز الاتحاد والنصر مقعديهما بدور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وذلك عقب فوز الاتحاد على الريان القطري 2-0 في الدوحة، ليرافق الوحدة الإماراتي من المجموعة الثانية، حيث فاز الأخير أيضا على لوكوموتيف الأوزبكي 3-1 أمس. سجل للاتحاد ناصر الشمراني، والبرازيلي رومارينيو.
وكان الاتحاد فاز على الريان في مباراة الذهاب أيضا بنتيجة 5-1.
وتقام الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة في 21 مايو الحالي، حيث يلتقي لوكوموتيف مع الريان في طشقند، والاتحاد مع الوحدة بجدة.
أما النصر فتأهل عن المجموعة الأولى بفوزه على الوصل الإماراتي 3-1 في المواجهة التي جرت باستاد الملك فهد الدولي بالرياض. سجل للنصر جوليانو، وفهد الجميعة وعبدالله آل سالم.
وثأر النصر بذلك لهزيمة الذهاب في دبي عندما خسر 0-1.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد والنصر يحلقان في 16 أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.