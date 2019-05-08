السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد نادي التعاون المتوج بكأس دوري خادم الحرمين الشريفين إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حمدان الرويلي، بقطع في الرباط الصليبي، وضرورة خضوع اللاعب إلى تدخل جراحي.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي في تويتر "الفحوصات الطبية أكدت إصابة الرويلي بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الفريق مع الهلال في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان".
يذكر أن الرويلي انتقل إلى التعاون الصيف الماضي قادما من العروبة بعقد مدته عامين.
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