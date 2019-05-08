السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (مكة) أصبح لاعب الهلال محمد الشلهوب أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا حتى الآن، وذلك بوصوله إلى المباراة الـ78 أمس الأول وكانت أمام العين الإماراتي (2-0)، حيث سجل خلالها هدفا، وهنأ «الفيفا» الشلهوب على رقمه.



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