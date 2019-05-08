الآسيوي يدعو لتقديم عطاءات تلغي احتكار بي إن في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استمرارا لخطوات إنهاء احتكار قنوات beIN SPORTS القطرية للمنافسات الآسيوية، أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس دعوة لتقديم عطاءات (ITT) لحزمة الحقوق الإعلامية لكرة القدم لفترة 2021-2024 في السعودية، تشمل تقديم عطاءات الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخب الوطني والأندية، بما في ذلك أبرز أحداث المنتخب في كأس آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتشمل أيضا حقوق مسابقات الأندية بدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد.

كما يشتمل تقديم العطاءات أيضا على بطولات الاتحاد الآسيوي الكبرى الأخرى مثل كأس آسيا للسيدات 2022، وكأس العالم في الفئات السنية للرجال والسيدات، ومسابقات كرة الصالات.

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وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في مارس الماضي تلقيه خطابا من الاتحاد الآسيوي يفيد بإلغاء احتكار قنوات beIN SPORTS لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة، حيث تم حينها بث المباريات مجانا على منصات أخرى بخلاف القناة المحتكرة للبطولات سابقا.

وشدد الاتحاد الآسيوي على التزامه بإدارة المنافسة على الحقوق الإعلامية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والحوكمة الجيدة، استنادا على أسس الاحترافية والقيادة القوية.

وسيبدأ الاتحاد القاري استقبال العطاءات ابتداء من غد الخميس، لبيع الحقوق التجارية والخدمات المتعلقة بمسابقات منتخبات وأندية كرة القدم للأعوام 2021-2024م.

وتعود الخطوة الجديدة لإلغاء احتكار بث بي إن إلى ما اطلع عليه الاتحاد الآسيوي من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث beIN SPORTS في السعودية نتيجة المخالفات القانونية والنظامية الجسيمة، التي ارتكبتها، وكذلك عدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة.

المعنيون وشروط العطاءات