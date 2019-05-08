5 فتيات من جدة يمثلن السعودية في العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

دخلت 14 فتاة من جنوب جدة مطلع الأسبوع الحالي معسكرا إعداديا في الرياض خاصا بألعاب القوى، وذلك لتهيئتهن للمشاركة في البطولة العربية في تونس الصيف المقبل.

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وأوضحت مديرة الجمعية الأولى بجنوب جدة دانيا المعينا لـ «مكة» أنه بناء على الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى لاكتشاف المواهب بين الفتيات والعمل على تطوير الموهوبات، شاركت الفتيات المختارات لمعسكر الرياض الحالي في معسكر دورة الألعاب الأولمبية الأول للسيدات على مستوى المملكة، واختيرت 14 فتاة من الجمعية الأولى من جدة من قبل المدير الفني لاتحاد ألعاب القوى سعد شداد، إضافة إلى المدير الإداري سالم اليامي.

وبينت المعينا أن المعسكر مدته 35 يوما، وسيجري خلاله اختيار 5 فتيات للمشاركة في الأولمبياد العربية 2019 المقامة في تونس لتمثيل المملكة.

مشيرة إلى أن الجمعية منذ إنشائها قبل 55 عاما تهدف إلى تنمية مهارات وأفكار أطفال جنوب جدة من خلال برامج تنمية المهارات والرياضة.