شكرا لقرائتكم الهلال: المبالغ المالية تم صرفها لسداد مرتبات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت إدارة نادي الهلال أن المستحقات المالية التي تلقتها من الهيئة العامة للرياضة تم صرفها لسداد رواتب اللاعبين، نافية أن تكون قد صرفت في أي أغراض أخرى.

وأصدر الهلال بياناً جاء فيه: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول الرواتب المتأخرة للاعبي الفريق، يود مجلس الإدارة التوضيح أنه استلم دفعتين ماليتين من الهيئة العامة للرياضة منذ مطلع العام الجاري، في مارس وأبريل الماضيين وتم صرفهما لسداد الرواتب.

وواصل: تؤكد إدارة النادي تواصلها مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة والشركاء في صلة الرياضية في سبيل وفاء النادي بالتزاماته تجاه اللاعبين، وسيكون ذلك خلال الأيام المقبلة.