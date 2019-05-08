تأهل النصر وذوب اهن إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

اسماء السيد - تأهل النصر السعودي الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم إثر فوزه على الوصل الإماراتي 3-1 الثلاثاء على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل البرازيلي جوليانو دي باولا (30) وفهد الجميعة (34) وعبدالله السالم (56) اهداف النصر، وخليل المزروعي (90) هدف الوصل.

وهو الفوز الثالث تواليا للنصر الذي عزز موقعه في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين خلف ذوب آهن الإيراني المتصدر وصاحب البطاقة الاولى بتعادله مع مضيفه الزوراء العراقي 2-2 في كربلاء.

ويحل النصر ضيفا على ذوب آهن في الجولة الاخيرة في كربلاء في 21 ايار/مايو الحالي لتحديد بطل المجموعة.

وفرض النصر سيطرته على مجريات الشوط الأول وكاد أن يفتتح التسجيل ولكن كرة فهد الجميعة تصدى لهاالحارس سلطان المنذري وحولها بأطراف أصابعه الى ركنية (9)، قبل أن يتألق في مناسبة ثانية ويتصدى على دفعتين لانفراد اللاعب نفسه (14).

ولاحت فرصة ثمينة للنصر بتسديدة ليحيى الشهري من مشارف المنطقة علت العارضة بقليل (25).

وأثمر ضغط النصر هدفا عبر دي باولا الذي انطلق بكرة من العمق قبل أن يسددها قوية على يمين سلطان المنذري (30). ولم تمض على هذا الهدف سوى أربع دقائق حتى عزز تقدمه بهدف ثان سجله الجميعة الذي واجه المرمى ولعب الكرة على يسار سلطان المنذري (34).

وواصل النصر أفضليته في الشوط الثاني وأضاف الهدف الثالث عندما لعب دي باولا كرة عرضية لم يجد عبدالله السالم صعوبة في إيداعها المرمى (56).

وأضاع السالم هدفاً عندما انفرد بمرمى الوصل وتباطأ في تسديد الكرة ليتدخل الدفاع ويبعدها لركنية (83)، قبل أن يواجه المرمى في كرة ثانية نجح الحارس الإماراتي في التصدي لها وتحويلها لركنية (85).

وسجل الوصل هدفه الوحيد في الدقيقة الاخيرة عبر المزروعي.

ملخص مباراة النصر والوصل:

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ذوب اهن يحجز بطاقته

بلغ ذوب آهن أصفهان الايراني الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اسيا في كرة القدم بتعادله الثمين مع مضيفه الزوراء العراقي 2-2 الثلاثاء على استاد كربلاء الدولي ضمن الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى.

وسجل محمد زبير (28) وحبيب رضا زاده (2+90) لذوب اهن، وعلاء عباس (43) ومهند عبد الرحيم (60) هدفي الزوراء.

وحقق ذوب آهن الاهم بانتزاعه النقطة التي كان بحاجة اليها لحسم تأهله قبل الجولة الاخيرة حيث عزز موقعه في الصدارة برصيد 11 نقطة، فيما خرج الزوراء الذي رفع رصيده الى 5 نقاط في المركز الثالث، من المسابقة بعدما بات يتخلف بفارق 4 نقاط عن النصر السعودي الثاني والذي حجز البطاقة الثانية بفوزه على ضيفه الوصل الاماراتي 3-1.

وكان ذوب اهن الافضل فنيا في الشوط الاول وتلاعب بخطوط الزوراء مستثمرا انكماشه ونجح في التقدم بفضل راسية محمد زبير بتلقيه كرة من ركلة ركنية ارتقى لها واسكنها في شباك حارس الزوراء جلال حسن (28).

وحاول الزوراء العودة ونجح في ذلك قبل انتهاء الشوط الاول بدقيقتين عن طريق علاء عباس عندما اقتنص كرة من امام مدافعي ذوب اهن سددها مباشرة على يسار الحارس محمد مظهري.

في الشوط الثاني، قلب الزوراء مسار المباراة لمصلحته وضغط على ضيفه وارغمه على التراجع والاستسلام بفضل اندفاعه المبكر وترجم هيمنته بالهدف الثاني عن طريق مهند عبد الرحيم عندما استفاد من كرة عرضية اكملها الى شباك الفريق الايراني (60).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة فاجأ ذوب اهن مضيفه وصدمه بهدف التعادل عن طريق رضا حبيب زاده بتوغله بين مدافعي الزوراء وسدد كرة ساقطة امامه باغت بها الحارس جلال حسن وارسلها على يساره في ثاني الدقائق الخمس من الوقت بدل الضائع.

وتوقفت المباراة ثمان دقائق بعد الهدف بسبب دخول عدد من مشجعي الزوراء الى ارضية الملعب غضبا على الهدف الثاني للفريق الايراني.

ملخص مباراة الزوراء وذوب اهن: