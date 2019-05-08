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سوبر كورة.. تيشرت صلاح يتنبأ بنتيجة مباراة ليفربول و برشلونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المصري محمد صلاح إلى ملعب الأنفيلد لمساندة فريقه ليفربول أمام برشلونة، ودخل صلاح الملعب بتيشرت مكتوب عليه 3 كلمات حملت رسالة تتنبأ بنتيجة مواجهة ليفربول وبرشلونة.

 

 

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