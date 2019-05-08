شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تيشرت صلاح يتنبأ بنتيجة مباراة ليفربول و برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المصري محمد صلاح إلى ملعب الأنفيلد لمساندة فريقه ليفربول أمام برشلونة، ودخل صلاح الملعب بتيشرت مكتوب عليه 3 كلمات حملت رسالة تتنبأ بنتيجة مواجهة ليفربول وبرشلونة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. تيشرت صلاح يتنبأ بنتيجة مباراة ليفربول و برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.