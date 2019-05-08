شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحذر لاعبى الزمالك من الوجبات الدسمة على مائدة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لاعبى فريقه من تناول الوجبات الدسمة على مائدة الإفطار طوال شهر رمضان المعظم، من أجل الحفاظ على لياقتهم، خاصة فى ظل ضغط المباريات فى الفترة الحالية.

وشدد جروس على اللاعبين بضرورة تناول وجبات خفيفة على مائدة الإفطار، والتى لا تحتوى على سعرات حرارية عالية، مؤكدًا أنه سيقوم بمتابعة أوزان اللاعبين بشكل دائم للتأكد من عدم زيادة أوزانهم.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادى دجلة يوم الخميس المقبل، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.