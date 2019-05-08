مدرب المنتخب السابق: "لولا ميسي " برشلونة كان هيبقي أكثر فريق مهزأ فى المجرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثني محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق فى عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر بتأهل ليفربول لنهائى دورى أبطال أوروبا بعد الفوز على برشلونة برباعية فى ريمونتادا تاريخية بعد فوز برشلونة فى لقاء الذهاب 3 / 0. علق محمود فايز على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي قائلاً " ‫توهان لاعبي برشلونه في ركنية الهدف الرابع يبين الحاله اللي فيها الفريق الكتالوني اخر سنوات لولا تألق ميسي كانوا بقوا اكتر فريق مهزأ في المجرة .. ‫ده خطأ هدف عدم التأهل لنهائي أكبر بطوله في العالم ..إانضباط تكتيكي رائع للريدز .. ‫الغيابات في ليفربول كانت حافز للعوده التاريخية". شهد لقاء الإياب غياب محمد صلاح أمام برشلونة بسبب الإصابة.

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