شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يُخصص فقرة من مران الأهلي للجمل التكتيكية قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي على بعض الجمل الفنية خلال مران اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة سموحة السبت المقبل، في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري العام.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة مصغرة، شارك فيها الحراس؛ شريف إكرمي، ومصطفى شوبير، وأحمد طارق سليمان، ثم حرص بعدها على إقامة تقسيمة ثانية بطول الملعب للتركيز على بعض الجوانب الخططية.

وإستأنف الأهلي مرانه، مساء اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، أمس الاثنين. وبدأ المران بمحاضرة نظرية ثم تدريبات بدنية تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال.