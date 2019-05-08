شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر سكندرى 72 ساعة لسموحه استعدادا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة، الدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية لمدة 3 أيام استعدادا للقاء الهام والمرتقب أمام الأهلى على أن يتم السفر للقاهرة قبل اللقاء بـ 24 ساعة فقط.

كان الفريق قد استعاد ثلاثى خط الظهر سيد فريد ورجب نبيل ومحمود عزت قبل هذه المباراة الهامة فيما يقوم الجهاز الطبى بعمل أشعه للاعب محمود سيد والذى اشتكى من الام فى السمانه وسيتقرر على اثرها مدى امكانيه المشاركه من عدمها.

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وقام محمد فرج عامر بحضور تدريب امس وطالب اللاعبين ببذل الجهد والعرق وتنفيذ طلبات المدير الفنى والالتزام بها لتحقيق نتيجه ايجابيه امام الاهلى.

كان العميد قد شاهد مع اللاعبين عدة مباريات للأهلي الأخيرة فى الدورى وبطولة أفريقيا وقام بشرح نقاط القوة والضعف فى خط دفاع الاهلى وحذرهم من انطلاقات أزرو وضرورة مراقبة مفاتيح الأهلى خاصة من الجبهه اليسرى لعلى معلول واخترقات وسط الملعب عن طريق تمريرات صالح جمعه.



