شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عبد الوهاب تحضر مؤتمر القيادة النسائية بالاتحاد الدولي للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت نهى عبد الوهاب، رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد المصري للجمباز، مؤتمر القيادة الرياضية النسائية الذي نظمه الاتحاد الدولي للجمباز مؤخرا في مدينة سانتبيتر سبورج الروسية.

و حاضرت فيه المحاضرة الدولية الأولمبية جابريال مولر من سويسرا.

و يعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي ينظمه الاتحاد الدولي من أجل إعداد القيادات الرياضية النسائية لشغل مناصب إدارية دولية هامة، خاصة أن الاتحاد الدولي سيبدأ في إعطاء كوته للمرأة في المكتب التنفيذي بنسبة 30 % .

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واختار الاتحاد الدولي للجمباز 40 سيدة منهم 20 من أعضاء المكتب التنفيذي و المكتب الاستشاري للاتحاد الدولي بالإضافة إلى 20 سيدة تم ترشيحهم من قبل اتحاداتهم الوطنية. و نهى عبد الوهاب هي أول مصرية و عربية و أفريقية تدخل في أروقة الاتحاد الدولي للجمباز عام 2008 خلال اجتماع فنلندا باحتلالها عضو اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي.

و تم انتخابها خلال كونجرس 2012 في المكسيك كنائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي، و تم إعادة انتخابها مرة أخرى عام 2016 بأعلى الأصوات. و حققت خلال هذه الفترة العديد من الانجازات حيث ساعدت على نشر اللعبة في الدول الأفريقية و العربية، و دعم الدول الصغيرة للنهوض بالجمباز الإيقاعي.

كما ساهمت في تطوير الجمباز الإيقاعي المصري الذي استطاع الحصول على ميدالية أولمبية في أولمبياد الشباب بسنغافورا 2010. و تحاضر نهى في الكثير من المؤتمرات الدولية، كما أنها تشرف على الكثير من بطولات العالم و البطولات الدولية. كما حضرت في لجنة تحكيم الرئيسية أولمبباد لندن 2012 و ريو 2016..