حصاد اليوم الرياضي 7 / 5 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 7 / 5 / 2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة ، والتي جاء في مقدمتها أرسال نادى الزمالك، بريدا إليكترونيا إلى اتحاد الكرة، يتظلم فيه على طرد محمود جنش حارس مرماه فى المباراة الأخيرة أمام النجم الساحلى
أرسل نادى الزمالك، بريدا إليكترونيا إلى اتحاد الكرة، يتظلم فيه على طرد محمود جنش حارس مرماه فى المباراة الأخيرة أمام النجم الساحلى فى قبل نهائى الكونفدرالية، وطلب الزمالك من اتحاد الكرة إرساله إلى الكاف.
عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اجتماعًا مطولًا اليوم مع خالد بيبو مدير عام أكاديميات الأهلى، قدم خلاله الأخير لرئيس النادى التقرير السنوى الخاص بفروع الأكاديميات والذى شمل الجانب الإدارى والفنى والمالى عن الموسم المنتهى.
جروس يدرس الاعتماد على عبد السلام أمام دجلة لتعويض النقاز
يدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على محمد عبد السلام في قيادة الجبهة اليمنى بالفريق، فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة، المقرر لها الخميس المقبل على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
تقرر أن يخضع الثنائى باهر المحمدى ومحمد صادق لجلسات علاج مائى يومياً فى الثامنة مساء قبل مران الدراويش والمقرر له العاشرة مساء يومياً فى شهر رمضان.
رفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة إقامة معسكر خارجى بإحدى الدول العربية خلال فترة توقف الدورى لانشغال المنتخب الأول بالمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر وتنطلق 21 يونيو المقبل.
أكد طارق سعيد رئيس نادى الترسانة أنه يدرس بعض السير الذاتية للعديد من المديرين الفنيين للتعاقد مع أحدهم لتدريب الفريق فى الموسم المقبل .
عقد مسئولو النادى الإسماعيلى جلسة مع بينسون شيلونجو مهاجم الفريق المعار من سموحة بعد انتشار أخبار عن مفاوضات المدير الفنى للفريق السكندرى حسام حسن مع اللاعب للعودة بداية الموسم المقبل وهو ما نفاه اللاعب وأكد رغبته فى البقاء بالقلعة الصفراء.
اتفق اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، على توقيع عقد رعاية مع إحدى الشركات العالمية الخاصة بالأدوات (الترابيزة والمضرب والكرة)، على أن يتم توقيع العقود غدا.
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