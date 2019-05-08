شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أمني 14 مايو للترتيب لمباراة الزمالك ونهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن عقد اجتماع يوم 13 أو 14 مايو المقبل بالإسكندرية للترتيب والتنسيق لمباراة الزمالك ونهضة بركان التى ستقام يوم 26 من نفس الشهر فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان يوم 26 باستاد برج العرب بالإسكندرية لتحديد الأعداد النهائية التى ستحضر المباراة.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء حضور ما بين 50 إلى 60 ألف مشجع لمباراة الزمالك ونهضة بركان.

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يذكر أن لقاء الذهاب سيقام بالمغرب يوم 19 مايو الجاري.