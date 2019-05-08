شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يتقدم باستقالة شفهية من تدريب غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، باستقالة شفهية من منصبه كمديرا فنيا للفريق الاول بالنادي بسبب تدخل عدد من اعضاء مجلس الادارة في مهام عمله خلال الفترة الاخيرة .
وجاء قرار خالد عيد بتقديم استقالته بسبب رغبة عدد من اعضاء المجلس قيد محمد توكل ناشئ الفريق في قائمة الفريق الاول علي عكس رغبة المدير الفني للفريق، في الوقت الذي قرر فيه خالد عيد عدم الاستمرار في قيادة الفريق فنيا في الموسم المقبل .
ويحاول اعضاء مجلس ادارة نادي غزل المحلة إقناع خالد عيد بالتراجع عن استقالته وذلك من اجل فرض حالة من الاستقرار داخل النادي خاصة في ظل رغبة المجلس في المنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.
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