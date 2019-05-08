شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك..برنامج خاص لتأهيل حازم وبوطيب وعنتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، خوض البرنامج التأهيلى المحدد له من قبل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس، حيث يؤدي تدريبات بجيمانيزيوم النادي من أجل تجهيزه بشكل كامل للعودة لصفوف فريقه.

كما أدى كلاً من حازم إمام ومحمد عنتر تدريبات تأهيل بالركض الخفيف بطول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق، من أجل تجهيزهم للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى.

ويعانى خالد بوطيب من كدمة فى الركبة، بينما يعانى محمد عنتر من شد فى العضلة الأمامية، وكان حازم إمام تعرض للإصابة فى عضلة السمانة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة وادى دجلة فى المباراة التى ستقام يوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.