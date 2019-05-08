شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الزمالك لم يطلب بشكل رسمى تأجيل أى مباراة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الزمالك لم يطلب بشكل رسمى تأجيل أى مباراة جديدة فى الدورى العام بعد تأهله لنهائى الكونفدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربى. قال المصدر إنه قبل تأجيل مباراة الإنتاج الحربى فى الدورى، وافق نادى الزمالك على التصور الجديد لمبارياته فى الدورى أيام 9 و12 و15 مايو الجارى. تابع أن اتحاد الكرة يدعم نادى الزمالك لتحقيق لقب الكونفدرالية، ولكن فى نفس الوقت يحرص على انتظام المسابقة لانهائها فى الوقت المحدد عقب أمم افريقيا خاصة وأن بطولة كأس مصر ستقام أيضا بعد البطولة.

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