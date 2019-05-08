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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم 7 / 5 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
الأهلي يرفض عرضًا لإقامة معسكر فى دول عربية ويتجه لأوروبا
رفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة إقامة معسكر خارجى بإحدى الدول العربية خلال فترة توقف الدورى لانشغال المنتخب الأول بالمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر وتنطلق 21 يونيو المقبل.
وأعلن الجهاز الفنى للفريق ومسئولو النادى أن المعسكر الخارجى سيُقام فى أوروبا ولن يُقام فى أى دولة عربية مهما كان العرض مُغرٍ حيث تلقى النادى عروضًا لإقامة معسكر بدولة أوروبية.
ويبدأ الأهلى مساء اليوم، الثلاثاء، الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها السبت المقبل بالدورى الممتاز.
الخطيب يبحث مع فتحى مبروك تطوير قطاع الناشئين في الأهلى
قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين لمناقشة التقرير السنوي للقطاع بعد الانتهاء من الموسم الرياضي في كل الأعمار السنية.
ويتطرق رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم إلى تطوير القطاع وكيفية النهوض به لتحقيق احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك الاستفادة من الكوادر الإدارية والفنية الموجودة.
كان محمود الخطيب قد اجتمع اليوم مع خالد بيبو مدير الأكاديميات لمناقشة التقرير السنوي والبدء في تطوير الفروع وإنشاء فروع جديدة ولم يتطرق رئيس النادي لأية أمور تخص الفريق الأول في الوقت الراهن لأنه لا يزال الموسم مستمرًا، وكالعادة لا تتم مناقشة أية أمور إدارية أو فنية في ذلك التوقيت، خاصة أن الفريق يركز جهوده على الفوز بمبارياته المتبقية في مسابقة الدوري للحفاظ على اللقب كما أن كل ما تردد من أخبار خاصة بالجهاز الفني أو رحيل أي من اللاعبين أو استقدام عناصر جديدة، كلام غير حقيقي ويحاول من يردده أن ينال من استقرار الفريق، خاصة أنه جرى العرف في الأهلي على مدار تاريخه أن يكون التقييم في نهاية الموسم، وليس في الأمتار الأخيرة والسباق لا يزال محتدمًا مع المنافسين.
عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اجتماعًا مطولًا اليوم مع خالد بيبو مدير عام أكاديميات الأهلى، قدم خلاله الأخير لرئيس النادى التقرير السنوى الخاص بفروع الأكاديميات والذى شمل الجانب الإدارى والفنى والمالى عن الموسم المنتهى.
يعقد الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل مران الفريق اليوم من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق، وتحديد خطة المارد الأحمر للتتويج بالدورى بعد التربع على قمة المسابقة المحلية.
يشارك ثنائى الأهلى ناصر ماهر وإسلام محارب فى مران الفريق الذى يقام فى العاشرة مساء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سموحة التى تقام يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الأسبوع الـ32 فى بطولة الدورى العام.
اطمأن الجهاز الفنى للأهلى على مروان محسن، مهاجم الفريق بعد مشاركته فى التدريبات مؤخرا، وتعافيه من رشح الركبة، الذى تعرض له فى الفترة الماضية، وأبعده عن المشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية.
ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز مروان محسن للمرحلة المقبلة، ضمن محاولات الجهاز المستمرة لتجهيز جميع اللاعبين.
وأكد الجهاز الفنى جاهزية مروان، حيث يواصل اللاعب اليوم مشاركته مع الفريق فى التدريبات الجماعية.
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