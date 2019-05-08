القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم 7 / 5 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلي يرفض عرضًا لإقامة معسكر فى دول عربية ويتجه لأوروبا

ويبدأ الأهلى مساء اليوم، الثلاثاء، الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها السبت المقبل بالدورى الممتاز.

الخطيب يبحث مع فتحى مبروك تطوير قطاع الناشئين في الأهلى

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين لمناقشة التقرير السنوي للقطاع بعد الانتهاء من الموسم الرياضي في كل الأعمار السنية.

ويتطرق رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم إلى تطوير القطاع وكيفية النهوض به لتحقيق احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك الاستفادة من الكوادر الإدارية والفنية الموجودة.

كان محمود الخطيب قد اجتمع اليوم مع خالد بيبو مدير الأكاديميات لمناقشة التقرير السنوي والبدء في تطوير الفروع وإنشاء فروع جديدة ولم يتطرق رئيس النادي لأية أمور تخص الفريق الأول في الوقت الراهن لأنه لا يزال الموسم مستمرًا، وكالعادة لا تتم مناقشة أية أمور إدارية أو فنية في ذلك التوقيت، خاصة أن الفريق يركز جهوده على الفوز بمبارياته المتبقية في مسابقة الدوري للحفاظ على اللقب كما أن كل ما تردد من أخبار خاصة بالجهاز الفني أو رحيل أي من اللاعبين أو استقدام عناصر جديدة، كلام غير حقيقي ويحاول من يردده أن ينال من استقرار الفريق، خاصة أنه جرى العرف في الأهلي على مدار تاريخه أن يكون التقييم في نهاية الموسم، وليس في الأمتار الأخيرة والسباق لا يزال محتدمًا مع المنافسين.

عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اجتماعًا مطولًا اليوم مع خالد بيبو مدير عام أكاديميات الأهلى، قدم خلاله الأخير لرئيس النادى التقرير السنوى الخاص بفروع الأكاديميات والذى شمل الجانب الإدارى والفنى والمالى عن الموسم المنتهى.

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