نتيجة مباراة الزوراء وأصفهان اليوم في دوري أبطال أسيا 2019

انتهت نتيجة مباراة الزوراء وأصفهان اليوم اليوم، في مبايات الجولة الخامسة، من المجموعة الأولى، من دور المجموعات، من مباريات دوري أبطال أسيا 2019، ليتقاسم الفرقين نقاط المباراة.

مباراة الزوراء وأصفهان اليوم في مباريات دوري أبطال أسيا اليوم، يستقبل من خلالها الزوراء العراقي اصفهان الإيراني، على أرضية ملعب كربلاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى.

مباراة الزوراء وأصفهان اليوم

بداية مباراة الزوراء وأصفهان اليوم، في متابعة مباريات دوري أبطال اسيا ستنطلق ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

المنطقة توقيت مشاهدة المباراة بتوقيت المغرب ولندن وغرينتش 18.30 بتوقيت الجزائر وتونس 19.30 بتوقيت القاهرة والسودان 20.30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد 21.30 بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان 22.30

مباراة الزوراء وأصفهان اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء وأصفهان مباشرة اليوم، ستكون عبر قناة بي إن سبورت أش دي 4، وسيتواجد في التعليق من خلالها، المعلق أحمد البلوشي، كما يمكن مشاهدة مباراة الزوراء العراقي وذوب اصفهان مباشرة، على قناة الكأس أش دي 6، وسيتواجد في التعليق المعلق سمير المعيرفي.