الوصل يفقد حظوظه في التأهل بعد الخسارة بثلاثية من النصر في مباراة العودة بدوري أبطال آسيا

يلعب النصر مع الوصل في لقاء العودة بدوري أبطال آسيا الجولة الخامسة، وقد صرح مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا أنه عمل على إراحة بعض اللاعبين الأساسيين في لقاء الوصل نظراً للمباراة الهامة بداية الأسبوع المُبل في الدوري السعودي أمام الحزم حيث أنه يحتل المركز الثاني في الدوري.

مباراة النصر والوصل

تنطلق المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2 بتعليق حسن العيدروس وخليل البلوشي، ويأتي النصر في المركز الثاني من الترتيب في مجموعته برصيد 6 نقاط.

نتيجة مباراة النصر والوصل

نجح النصر في الحصول على 6 نقاط من فوز في مباراتين بينما خسر في مباراتين، وبالنسبة للوصل فقد حصل على 3 نقاط من فوز وحيد وخسارة في ثلاثة مباريات، ويأتي فريق الزوراء في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتصدر المجموعة ذوب آهن اصفهان برصيد 10 نقاط

الدقيقة 30: جوليانو يُسجل الهدف الأول للنصر في اللقاء

الدقيقة 34: فهد محمد الجميعة يُسجل الهدف الثاني للنصر في شباك الوصل

الدقيقة 56: الهدف الثالث للنصر سجله اللاعب عبد الله آل سالم

الدقيقة 90: خليل خميس يُسجل الهدف الأول للوصل في اللقاء

نهاية المباراة بتفوق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للوصل سجله في الدقائق الأخيرة