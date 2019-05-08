ملخص نتيجة ماتش ليفربول وبرشلونة اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا “ليفربول...

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم، ينتظر الكثير من جماهير كرة القدم حول العالم بداية لقاء الريدز والبرسا في واحدة من أهم أكثر مباريات دوري الأبطال إثارة ومتعة، يحل نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ليفربول في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي تحظي باهتمام متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، ونجح برشلونة في تحقيق فوز كبير خلال مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وسيكون الريدز في مهمة صعبة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره من أجل تعويض فارق الأهداف الكبير.

مباراة ليفربول وبرشلونة

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 7-5-2019 في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الانفيلد، وستكون مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم منقولة عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت أتش دي 1 بتعليق حفيظ دراجي

من المتوقع ان تكون تشكيلة برشلونة اليوم امام ليفربول كالتالي: حراسة المرمى : تير شتيجن – خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا – خط الوسط : راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، فيدال – خط الهجوم : ميسي، لويس سواريز، كوتينيو.

ستضم تشكيلة ليفربول اليوم أمام برشلونة كلا من: حراسة المرمى: أليسون – خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون – خط الوسط: فابينيو، هندرسون، ميلنر، فاينالدوم – خط الهجوم: ماني، أوريجي.

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة

ليفربول برشلونة 4 0