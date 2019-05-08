نتيجة مباراة النصر والوصل اليوم والعالمي يعبر لدور الستة عشر في لقاء جيد

نتيجة مباراة النصر والوصل اليوم ، في مباراة يترقبها جمهور العالمي ويأمل أن تكون الحاسمة للصعود للدور القادم يلتقي النصر مع ضيفه فريق الوصل في مباراة الصعود ورد الدين حيث انتهت مباراة الفريقين في أول جولة في المجموعة بفوز الوصل بهدف جمع به ثلاث نقاط أولى وظلت الوحيدة بعد مرور 4 جولات بينما حصد النصر 6 نقاط وضعته في وصافة المجموعة.

نتيجة مباراة النصر والوصل

ويستعد النصر بقوة لتلك المباراة التي ينطلق شوطها الأول في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة حيث حيث بدأ النصر الاستعدادت يوم السبت الماضي بعد الراحة التي منحها المدرب فيتوريا للاعبين عقب الخسارة أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك خادم الحرمين الشريفين بعد مباراة رائعة قدمها كل فريق.

دقائق قليلة على انطلاقة الشوط الاول من المباراة، عمليات الاحماء وسط تشجيع الجماهير الحاضرة في أجواء سهرة رمضانية مميزة

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بداية المباراة الآن

الدقيقة 30: جوليانو يتقدم للنصر، الهدف الأول في المباراة عن طريق جوليانو بأسيست من الجبرين

الدقيقة 34: فهد الجميعة يضيف الهدف الثاني لصالح العالمي والتأهل يقترب

نهاية الشوط الأول من اللقاء بتقدم النصر على الوصل 2-0

الدقيقة 56: عبدالله السالم يضيف الثالث للنصر

الدقيقة 90: الهدف الأول للريان من خليل خميس

نهاية المباراة 3-1 للنصر والنصر يتأهل للدور القادم

مباراة النصر والوصل

وتحدثت بعض المصادر الصحفية حول تشكيلة العالمي التي ستخوض المواجهة حيث يفكر فيتوريا في تكرار التجربة التي خاضها أمام نادي الزوراء العراقي في الجولة القادمة حين اعتمد على البدلاء واستبعد الرباعي الأجنبي من القائمة وبرعت العناصر البديلة والشابة في هذا اللقاء ونجحت في الفوز على الزوراء في ملعب كربلاء بهدفين مقابل هدف.

النصر والوصل

واقترب النصر بشدة من تحقيق لقب الدوري وذلك بفضل فريق التعاون حين تغلب على الهلال وأهدى صدارة الدوري للنصر بفارق نقطة وحيدة ويتبقى له مبارتين على التتويج رسميا.

تشكيل النصر الآن: وليد عبد الله، عوض خميس، عمر هوساوي، مايكون، الغنام، عبد الرحمن الدوسري، الجميعة، جوليانو، يحيى الشهري، عبد الله السالم. وحمد الله على الاحتياط