الآن: نتيجة مباراة النصر والوصل اليوم في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا والنصر يحسم تأهله قبل...

يخوض اليوم فريق النصر السعودي مواجهة حاسمة أمام نادي الوصل الامارتي من أجل انهاء الموسم بشكل مثالي حيث يلتقي الفريقين اليوم في الجولة الخامسة على ملعب الملك فهد الدولي من أجل الثلاث نقاط التي ستكتب للنصر تذكرة العبور لدور الستة عشر بنسبة كبيرة للغاية وأيضا تنهي آمال الوصل في الحصول على بطاقة التأهل بفوز النصر.

مباراة النصر والوصل

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث سيتم نقلها بشكل حصري عبر bein sport HD2 وقناة الاتحاد الآسيوي عبر منصة اليوتيوب مخصصة للنطاق الجغرافي داخل المملكة، وستنتقل مهمة التعليق لحسن العيدروس، بينما يلتقي الزوراء مع ذوب آهن في نفس الجولة.

النصر والوصل اليوم

وبينما يحتل النصر المركز الثاني خلف ذوب آهن فان مدربه فيتوريا قد أكد على أن النصر لا يخشى أمر تداخل البطولات بين بطولة الدوري المحلي والذي يقترب بشدة من العالمي بعد خسارة منافسه “الهلال” أمام التعاون في المباراة المؤجلة وبطولة الكأس التي خرج منه الفريق في نصف النهائي وتلك البطولة القارية.

نتيجة مباراة النصر والوصل

وستكون المهمة على دفاع الأصفر السعودي النصر صعبة بمشاركة الثلاثي البرازيلي المحترف في هجوم الوصل وهم فابيو ليما وكاندينيو ومينديز حيث سجل الثلاثي معظم أهداف الوصل

وصول الفريقين للملعب منذ قليل ودخول الحافلتين داخل الاستاد ونزول اللاعبين ويتوجهون لغرفة خلع الملابس الخاصة بكل فريق ثم عمليات الاحماء