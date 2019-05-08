النصر يفوز على الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا

يحل نادي الوصل الإماراتي ضيفاً على نادي النصر السعودي على استاد الملك فهد الدولي ضمن مباريات الجولة الخامسة في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وقد نجح الوصل في الفوز على النصر في مباراة الذهاب بهدف نظيف حصل من خلاله على نقاط المباراة الثلاث التي يتذيل بها ترتيب المجموعة.

موعد مباراة النصر والوصل

يُذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORTS HD 2 ويُعلق عليها خليل البلوشي وحسن العيدروس الساعة العاشرة بتوقيت الرياض والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والسابعة بتوقيت جرينتش، وقد أعطى مدرب النصر راحة لبعض اللاعبين الأساسيين في اللقاء ويُجري تعديلات على التشكيلة التي لعب بها في مباراة الزوراء.

موعد مباراة النصر والوصل

التقى النصر مع الوصل في ثلاث مباريات خسر النصر في مباراتين وفاز في مباراة واحدة، وقد فاز الوصل على النصر في مباراة الذهب بهدف دون رد أحرزه اللاعب فابيو دي ليما من ضربة جزاء في الدقيقة 62 من أحداث الشوط الثاني للقاء.