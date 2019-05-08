ملخص مباراة ليفربول ضد برشلونة في الدور نصف نهائي من أبطال أوروبا 2019

يواجه نادي برشلونة نظيره ليفربول اليوم الثلاثاء 7-5-2019 على أرضية استاد أنفيلد ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دبي، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم في الشوط الأول والثاني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك وقت انطلاق المباراة.

تمكن نادي ليفربول من قلب الطاولة على برشلونة ليسجل 4 اهداف نظيفة تؤهله إلى المباراة النهائية رغم الغيابات الكبيرة لنجوم الفريق ويحقق الريمونتادا التاريخية على برشلونة التائه في هذه المباراة.

وكان ليفربول قد دخل هذه المباراة وهو يعاني من غياب نجوم الفريق بعد اصابة الثلاثي محمد صلاح وروبيرتو فرمينهو ونابي كيتا ويدخل برشلونة اللقاء بغياب نجم الفريق عثمان ديمبيلي، ويدخل فريق برشلونة المباراة بأريحية كبيرة بسبب فارق الأهداف في مباراة الذهاب بينما يصيب فريق ليفربول الضغط الكبير بسبب التأخر في النتيجة .