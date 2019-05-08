ليفربول يتأهل للنهائي على حساب برشلونة برباعية نظيفة وموعد نهائي دوري أبطال أوروبا

تنتظر الجماهير العاشقة لليفربول وبرشلونة مباراة العودة اليوم على ملعب الأنفيلد معقل الريدز في مباراة يغيب عنها فيرمينيو ومحمد صلاح، وقد استقبلت شباك ليفربول ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب بينما ظلت شباك برشلونة نظيفة، وقد أهدر صلاح فرصة جيدة بعد تصويبة اصطدمت بالقائم.

مباراة ليفربول وبرشلونة

تٌلعب المباراة في الأنفيلد في السابعة بتوقيت جرينتش والتاسعة بتوقيت القاهرة، ويتم نقلها على قناة بي إن سبورت الأولى بتعليق عصام الشوالي وحفيظ دراجي، وقد استقر كلوب على الدفع باللاعب ريان بروستر المهاجم الشاب خاصة بعد حصوله على هداف كأس العالم تحت 17 عام.

ليفربول وبرشلونة

وقد أكد كلوب في مؤتمر صحفي عن استبعاد صلاح وفيرمينيو للاصابة وأصبح المهاجم ريان بروستر جاهز بعد العودة من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، حيث لعب مباراتين تحت 23 سنة وسجل خلالهما هدف وصنع آخر مما دفع كلوب للتفكير بشدة على إشراكه في المباراة، وأثنى عليه كلوب في المباريات السابقة إذ ظهر بشكل أكثر من رائع.

الدقيقة 8: الهدف الأول لصالح الريدز بقدم أوريجي والمباراة تشتعل وليفربول يُشعل المباراة بقوة هجومية غير مسبوقة

الدقيقة 20: نسبة الاستحواذ لصالح ليفربول الآن والهدف الثاني يضيع من ماني

الدقيقة 29: تمريرات في وسط ملعب برشلونة والريدز يُحاول إحراز الهدف الثاني في اللقاء الآن

الدقيقة 38: هجمات غير مكتملة لصالح ليفربول ولكن دفاع برشلونة يقوم بالدفاع يقوة

الدقيقة 44: تصويبة على مرمى البارسا ولكن تمر بسلام وليفربول يعود للاستحواذ من جديد

بداية شوط المباراة الثاني الآن وصافرة الحكم تُعلن عن انطلاقه

الدقيقة 50: تصويبة من سواريز على مرمى أليسون ولكن تصدي رائع يُنقذ المرمى من هدف مؤكد

الدقيقة 60: ليفربول يعود للقاء بعد هدفين سجلهما فينالدوم في الدقيقة 54 و56 والريمونتادا المستحيلة تتحقق على ملعب الأنفيلد

الدقيقة 70: ليفربول يستحوذ على اللقاء والريمونتادا أربكت فالفيري وبرشلونة وجماهير الريدز تنتظر الرابع

أوريجي يُحرز الهدف الرابع في اللقاء

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي ليفربول مع الفائز من مباراة توتنهام وأياكس في مباراة الغد في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو 2019 في المباراة الأخيرة من البطولة.