الآن: نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة 4-0 في دوري ابطال اوروبا وموعد النهائي المرتقب

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نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم في دوري ابطال اوروبا، شغف وإنتظار كبير من الجماهير لمباراة برشلونة وليفربول مساء اليوم في إياب نصف نهائي البطولة القارية الهامة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز وقلب الطاولة على برشلونة بأربعة اهداف نظيفة ليتأهل لنهائي التشامبيونزليج.
ننتيجة مباراة برشلونة وليفربول
نتيجة مباراة برشلونة وليفربول، يبدأ موعد ليفربول وبرشلونة على استاد الأنفيلد في العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية، وستنقل قناة بي إن سبورت اتش دي 1 القمة الكروية بتغطية رائعة ومميزة كما تعودنا دائماً، ويسعى كل فريق إلى تخطي عقبة الآخر والصعود للنهائي الذي سيقام في العاصمة الأسبانية مدريد.
برشلونة وليفربول
وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم التحكيم التركي الذي سيدير اللقاء الكبير على المستطيل الأخضر، حيث سيكون حكم الساحة هو خونيت شاكير ويعاونه كلاً من طارق اونجون وباهاتين دوران، فيما سيكون الحكم الرابع هو سواريس دياز، وكان البلوجرانا قد تفوق في مواجهة الذهاب بنتيجة 3-0 بعدما قاد ليونيل ميسي فريقه بعدما نجح في تسجيل هدفين في مرمى الريدز.
ملخص برشلونة وليفربول اليوم
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ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة فريقه بعد إصابته في الرأس أمام نيوكاسل، وستكون المهمة صعبة للغاية على المدير الفني في ظل افتقاد العنصر الأهم لديه.
التشكيل الأساسي لبرشلونة في مواجهة ليفربول جاء كالآتي: تير شتيجن – البا – لينجليت – بيكيه روبيرتو – فيدال – راكتيتش – بوسكيتس – ميسي – سواريز – كوتينيو.
وتقابل الفريقان في تسع مباريات من قبل تاريخياً، تفوق ليفربول ثلاث مرات وهو نفس عدد اللقاءات الذي انتصر البلوجرانا على الريدز، وكان التعادل حاسماً بينهما في ثلاث مواجهات آخرى.
- بدأت المباراة المرتقبة بين الفريقين ويدافع برشلونة بكل قوة للحفاظ على مرماه خالياً من الاهداف على الرغم من السيطرة الكبيرة من جانب لاعبي ليفربول.
- الدقيقة 7 جاءت بالخبر السعيد لعشاق الفريق الأحمر بعدما سجل أوريجي هدف التقدم بطريقة رائعة.
- ميسي يهدر انفراد تام بالمرمى يتصدى له الحارس المتألق أليسون بكل براعة، وبعدها مباشرة يضيع ليفربول فرصة مضاعفة النتيجة.
- انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وليفربول بتقدم الأخير بهدف دون رد، ننتظر ما سوف تشهده دقائق شوط اللقاء الثاني ومعرفة الطرف الأول للنهائي.
- يسيطر ليفربول على مجريات اللقاء لتسجيل ثاني الاهداف والتشبث بآماله نحو تخطي عقبة برشلونة الفريق الكبير.
- ثلاثية نظيفة لليفربول حتى الان في مباراة تاريخية على ملعب الأنفيلد.
- نهاية المباراة التاريخية بفوز ليفربول بنتيجة 4-0 وسط فرحة عارمة من جماهير الفريق الأحمر.