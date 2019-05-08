الآن: نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة 4-0 في دوري ابطال اوروبا وموعد النهائي المرتقب

نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم في دوري ابطال اوروبا، شغف وإنتظار كبير من الجماهير لمباراة برشلونة وليفربول مساء اليوم في إياب نصف نهائي البطولة القارية الهامة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز وقلب الطاولة على برشلونة بأربعة اهداف نظيفة ليتأهل لنهائي التشامبيونزليج.

ننتيجة مباراة برشلونة وليفربول

نتيجة مباراة برشلونة وليفربول، يبدأ موعد ليفربول وبرشلونة على استاد الأنفيلد في العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية، وستنقل قناة بي إن سبورت اتش دي 1 القمة الكروية بتغطية رائعة ومميزة كما تعودنا دائماً، ويسعى كل فريق إلى تخطي عقبة الآخر والصعود للنهائي الذي سيقام في العاصمة الأسبانية مدريد.

برشلونة وليفربول

وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم التحكيم التركي الذي سيدير اللقاء الكبير على المستطيل الأخضر، حيث سيكون حكم الساحة هو خونيت شاكير ويعاونه كلاً من طارق اونجون وباهاتين دوران، فيما سيكون الحكم الرابع هو سواريس دياز، وكان البلوجرانا قد تفوق في مواجهة الذهاب بنتيجة 3-0 بعدما قاد ليونيل ميسي فريقه بعدما نجح في تسجيل هدفين في مرمى الريدز.

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ملخص برشلونة وليفربول اليوم

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ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة فريقه بعد إصابته في الرأس أمام نيوكاسل، وستكون المهمة صعبة للغاية على المدير الفني في ظل افتقاد العنصر الأهم لديه.

التشكيل الأساسي لبرشلونة في مواجهة ليفربول جاء كالآتي: تير شتيجن – البا – لينجليت – بيكيه روبيرتو – فيدال – راكتيتش – بوسكيتس – ميسي – سواريز – كوتينيو.

وتقابل الفريقان في تسع مباريات من قبل تاريخياً، تفوق ليفربول ثلاث مرات وهو نفس عدد اللقاءات الذي انتصر البلوجرانا على الريدز، وكان التعادل حاسماً بينهما في ثلاث مواجهات آخرى.