الآن: نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة وريمونتادا تاريخية في ليلة تألق فيها الريدز لنهائي دوري الأبطال

نقدم نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم، يستضيف اليوم ليفربول على ملعبه ووسط حشد من أنصاره فريق برشلونة الأسباني بحثا عن ريمونتادا تاريخية حيث تنطلق مباريات العودة في نصف نهائي بطولة دوري الأبطال اليوم ليتحدد طرف النهائي الأول قبل أن يتحدد الطرف الثاني غدا في مباراة توتنهام وأياكس، فهل يكون ليفربول في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة

وعن تلك المباراة فقد ضربت الغيابات الفريق الانجليزي على الجانب الهجومي بغياب فيرمينو ومحمد صلاح بداعي الاصابة وهو ما سيضع كلوب تحت ضغط مشاركة العناصر البديلة فسيكون البديل في الطرف الأيمن هو الجناح السويسري شاكيري ويفاضل كلوب بين أوريجي وستورديج كرأس حربة بدلا من المهاجم البرازيلي.

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة:

دخول اللاعبين الآن لبداية المباراة، وجماهير الريدز تنشد الغناء الخاص بالفريق وتشجيع كبير منهم للاعبين الأساسيين وأجواء مثالية لكرة القدم

الدقيقة 7: الريدز ينتفض وأوريجي يتابع تسديدة هندرسون ويسدد في شباك شتيجن وهدف أول مبكر للريدز

نهاية الشوط الأول من اللقاء هل يستطيع الليفر عمل ريمونتادا

الدقيقة 54: فينادلوم البديل يضيف الهدف الثاني بتسديدة ثم الثالث بعدها بدقيقتين برأسية ولقاء تاريخي للريدز

أوريجي يستغل ذكار أرنولد ويسجل الهدف الرابع

نهاية تاريخية الليفربول في النهائي نهائي دوري أبطال اوروبا

برشلونة وليفربول

وتخشى جماهير الريدز في أن يخرج الفريق خالي بموسم صفري بعد أن كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من تحقيق بطولتين الدوري والبطولة القارية، وتحدث محمد صلاح في مقابلة صحفية نافيا انخفاض مستواه ولكنه تحدث بأن سقف الطموحات لدي الجماهير تجاهه أصبح أعلى فهو مكالب بتسجيل 60 هدف في الموسم.

برشلونة وليفربول اليوم

تشكيل برشلونة الرسمي لمباراة الليلة حسب اختيار فالفيردي: مارك تير شتيجن، سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال، كوتنيو، سواريز، ميسي.