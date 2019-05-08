نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم في دوري الأبطال| تأهل ليفربول إلى نهائي دوري الأبطال 2019

نهاية نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم في مباراة العودة، من مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، بفوز ليفربول، وذلك بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ليتمكن بذلك الفريق الإنجليزي من قلب الأمور على برشلونة، وسجل أهداف ليفربول اليوم، اللاعب أوريغي في مناسبتين، واللاعب فايندوم في مناسبتين كذلك، ليتأجل ليفربول إلى موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد حسم الأمور في مجموع مباراة الذهاب والإيتب، لصالحه، بنتيجة اربعة أهداف مقابل ثلاثة.

مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم، هي ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، في واحدة من أهم مباريات اليوم،وهي مباراة العودة والإياب، من مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، التي ستجمع الفرقين في سهرة اليوم، على أرضية ملعب الأنفيلد.

مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم، ستنطلق ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي ولندن والمغرب، وفي الساعة الثامنة مساءا، بتوقيت الجزائر وتونس، وفي الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة العاشرة من ليلة اليوم بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات المحلي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة مباشرة اليوم الثلاثاء 5-5-2019، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 2، وسيتواجد في التعليق على مباراة ليفربول اليوم، المعلق رؤوف خليف، بجانب المعلق حفيظ الدراجي، كما سنقدم لكم بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة مباشرة اليوم، في هذا الموضوع.

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نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة

مباراة ليفربول وبرشلونة في مباراة الذهاب، انتهت بفوز برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وذلك في مباراة الذهاب، التي أجريت الأسبوع الماضي في برشلونة، مما يجعل مباراة ليفربول اليوم، يدخلها البرسا، وهو الأقرب من التأهل إلى موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وفي المقابل يدخل الريدز، مباراة برشلونة اليوم، وهو مطالب بتحقيق نتيجة الفوز بفارق أربعة أهداف دون رد، من اجل التأهل إلى نهائي دوري الأبطال.

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