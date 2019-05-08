ريمونتادا تاريخية واحتفالات صلاح ولاعبي ليفربول بعد الفوز على برشلونة بأربعة أهداف بدون رد

يحل فريق برشلونة اليوم ضيفاً على نادي ليفربول في مباراة العودة بملعب الأنفيلد، وتُعد المباراة صعبة على فريق ليفربول خاصة بعد خسارته في الكامب نو بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في مباراة ظهر فيها ليفربول بمستوى عالي لكن الحظ لم يكن حليفه في تلك المباراة التي أحرز فيها ميسي هدفين.
موعد مباراة ليفربول وبرشلونة
تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر والحادية عشرة بتوقيت الإمارات والسابعة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي وحفيظ دراجي.
مباراة ليفربول وبرشلونة
تزداد المباراة صعوبة خاصة بعد أن تأكد عدم مشاركة النجم المصري محمد صلاح وكذلك فيرمينيو للإصابة، ويبحث كلوب عن أفضل البدائل لمساعدة ماني في الناحية الهجومية، ويحتاج ليفربول إلى أربعة أهداف نظيفة للتأهل وهو ما يُعتبر مستحيل أمام برشلونة في وجود ميسي وسواريز في المنطقة الهجومية، وتأمل جماهير الريدز في التأهل حتى تخرج من الموسم الحالي ببطولة على الأقل بعد أن باتت بطولة الدوري شبه مستحيلة.
- الدقيقة 7: أوريجي يُسجل الهدف الأول في المباراة وبرشلونة تتراجع في الشوط الأول والقوة الضاربة الهجومية للريدز تُحاصر دفاع برشلونة
- الدقيقة 19: برشلونة متراجع ويدافع عن مرماه وليفربول يستحوذ على وسط الملعب ومحاولات لإحراز الهدف الثاني في المباراة من جانب الريدز
- الدقيقة 28: المباراة تعود للهدوء مرة أخرى بعد محاولات البارسا للتهدئة من جديد، وبرشلونة يسعى للخروج بأقل الخسائر في اللقاء.
- الدقيقة 45: الهدف الثاني يضيع من ليفربول والشوط الأول قارب على الانتهاء
- بداية الشوط الثاني من اللقاء الآن
- الدقيقة 50: هجمة مرتدة تصل لسواريز وتسديدة على المرمى لكن تمر بسلام بعد تألق أليسون
- الدقيقة 54: فينالدوم يسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول
- الدقيقة 56: فينالدوم يسجل الهدف الثالث للريدز وريمونتادا على الأنفيلد
- الدقيقة 70: ليفربول يُحاول تسجيل الهدف الثالث في اللقاء ولكن البارسا تتكتل حول مرماها للدفاع عن الرابع
- الهدف الرابع لصالح ليفربول عن طريق أوريجي
- نهاية المباراة بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
- احتفالات لاعبي ليفربول بالفوز على برشلونة في ملعب اللقاء وريمونتادا تُدهش صلاح في ملعب المباراة.