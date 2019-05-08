ملخص مباراة برشلونة وليفربول اليوم 7-5-2019 في دوري الأبطال – الريدز يحقق ريمونتادا تاريخية

نقدم لكم ملخص مباراة برشلونة وليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي برشلونة وليفربول على ملعب أنفيلد في مباريات العودة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وجميع عشاق كرة القدم ومتابعي الفريقين في الدول العربية ستتابع ملخص ونتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم عبر الإنترنت، وسنقوم بتقديم تغطية مستمرة.

ملخص مباراة برشلونة وليفربول اليوم، وحرصاً منا على تلبية رغباتكم سنوفر لكم متابعة مستمرة عن نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم في الشوط الأول والثاني، حيث نُدرك جيداً مدى اهتمام جميع محبي برشلونة وليفربول وعشاق كرة القدم بهذا اللقاء الكبير الذي يسعى من خلالة الريدز تحقيق الفوز للتأهل.

ملخص مباراة برشلونة وليفربول اليوم

تبدأ مباراة برشلونة وليفربول اليوم 7 مايو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وتنطلق مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

تبقى القليل على انطلاق مباراة برشلونة وليفربول اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وستجدون متابعة مستمرة بخصوص نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم عبر تقارير متتالية.

انطلقت المباراة الآن وسط أجواء حماسية وأجواء رائعة في مدرجات ملعب أنفيلد معقل الريدز، ونتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة برشلونة وليفربول اليوم.

تشير نتيجة مباراة برشلونة وليفربول الآن لتقدم الريدز بهدف رائع في الدقيقة 7 من زمن الشوط الأول وليفربول يشعل المباراة الآن بتسجيل هدف التقدم ويزداد في الضغط وبقوة.

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ما زالت النتيجة تشير لتقدم ليفربول وذهبت المباراة الآن للدقيقة 43 الشوط الأول.

وفي الدقيقة يسجل اللاعب فاينالدوم الهدف الثاني للريدز لتصبح نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة الآن 2-0 لصالح ليفربول.

ويسجل اللاعب فاينالدوم الهدف الثالث للريدز والثاني له في الدقيقة 56 من زمن المباراة لتكون النتيجة 3-0 للريدز.

وفي الدقيقة 74 يسجل اللاعب ديفوك أوريجي الهدف الرابع لصالح ليفربول من ركلة ركنية لتصبح النتيجة 4-0 للريدز.

وينتهي الوقت الأصلي للمباراة ويُعلن الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع وتنتهي، ويتأهل ليفربول لدور نهائي دوري أبطال أوروبا.