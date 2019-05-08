فيديو .. «محمد صلاح» يحتفل مع لاعبي ليفربول بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

الموجز - محمد علي هـاشم حرص محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، على النزول إلى أرض الملعب والاحتفال مع اللاعبين، عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، واكتساح برشلونة برباعية نظيفة.

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