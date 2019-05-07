ليفربول يسحق برشلونة برباعية نظيفة ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق ريمونتادا تاريخية أمام ضيفه برشلونة الإسباني بالفوز 4-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب “أنفيلد” بإنجلترا، فى إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد فاز ذهابا على ملعبه “كامب نو” بنتيجة 3-0 ، خلال مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على ملعب “كامب نو”، ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال عن جدارة بمجموع المباراتين 4-3 .