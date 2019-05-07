الان تتابع النصر يحلق إلى دور 16 لدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365 تأهل فريق النصر رسميا إلى دور 16 لدوري أبطال آسيا وذلك بعد فوزه على الوصل الإماراتي بثلاثيه مقابل هدف وحيد للوصل سجل للنصر جوليانو وفهد الجميعه وعبدالله السالم وللوصل خالد خميس. وجاء التاهل لفريق النصر بعد نتيجة ذوب اهان الإيراني والزوراء العراقي والتي انتهت بنتيجة إيجابية بهدفين لكلاهما في مباراة صاحبتها أحداث شغب جماهيريه بعد تعادل الفريق الإيراني الذي جاء في آواخر الدقائق.

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