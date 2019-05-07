شكرا لقرائتكم خبر عن إنتهاء الشوط الأول: ليفربول (1)-(0) برشلونة ..أوريجي يتقدم للريدز (لحظة بلحظة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الأن فريقا ليفربول الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في الكامب نو بفوز برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.

ويغيب الثنائي محمد صلاح وفيرمنيو عن تلك المباراة بسبب الإصابة

ويضم التشكيل الأساسي لليفربول:

أليسون، أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون، فابينيو، ميلنر، هندرسون، ماني، شاكيري، أوريجي.

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وعلى دكة البدلاء:

مينيوليه، فاينالدوم، لوفرين، جوميز، ستوريدج، بريوستر، وودبورن.

وضم تشكيل برشلونة:

مارك تير شتيجن، سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال، كوتنيو، سواريز، ميسي.

وعلى مقاعد البدلاء:

سيليسين، سيميدو، آرثر، مالكوم، أومتيتي، فيرمايلين، ألينيا.