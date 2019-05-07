شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب محمد صلاح.. تعرف على تشكيل ليفربول أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول «يورجن كلوب» التشكيل الأساسي لمواجهة فريق برشلونة مساء اليوم في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب أنفيلد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في الكامب نو بفوز برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.

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ويغيب الثنائي محمد صلاح وفيرمنيو عن تلك المباراة بسبب الإصابة، ويضم التشكيل الأساسي كل من:

أليسون، أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون، فابينيو، ميلنر، هندرسون، ماني، شاكيري، أوريجي.

وعلى دكة البدلاء:

مينيوليه، فاينالدوم، لوفرين، جوميز، ستوريدج، بريوستر، وودبورن.