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في غياب محمد صلاح.. تعرف على تشكيل ليفربول أمام برشلونة

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول «يورجن كلوب» التشكيل الأساسي لمواجهة فريق برشلونة مساء اليوم في إياب دور ربع نهائي .

ويلتقي الفريقان على ملعب أنفيلد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في الكامب نو بفوز برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.

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ويغيب الثنائي محمد صلاح وفيرمنيو عن تلك المباراة بسبب الإصابة، ويضم التشكيل الأساسي كل من:

أليسون، أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون، فابينيو، ميلنر، هندرسون، ماني، شاكيري، أوريجي.

وعلى دكة البدلاء:

مينيوليه، فاينالدوم، لوفرين، جوميز، ستوريدج، بريوستر، وودبورن.

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