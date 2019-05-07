شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن مشعل يدعو أعضاء شرف الأهلي لاجتماع عاجل.. السبت والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)عملت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن الأمير منصور بن مشعل يتجه إلى دعوة جميع أعضاء شرف النادي الأهلي دون استثناء إلى اجتماع عاجل يوم السبت القادم في أحد فنادق جدة الكبرى.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيتطرق للحديث عن مستقبل النادي وتوحيد كلمة الصف الأهلاوي لخدمة الكيان.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.