شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن مشعل يدعو أعضاء شرف الأهلي لاجتماع عاجل.. السبت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عملت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن الأمير منصور بن مشعل يتجه إلى دعوة جميع أعضاء شرف النادي الأهلي دون استثناء إلى اجتماع عاجل يوم السبت القادم في أحد فنادق جدة الكبرى.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيتطرق للحديث عن مستقبل النادي وتوحيد كلمة الصف الأهلاوي لخدمة الكيان.