المنتخب السعودي للتايكوندو يشارك في بطولة العالم بمانشستر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول للتايكوندو آخر استعداداتهم قبل انطلاق منافسات بطولة العالم التي ستنطلق في مدينة مانشستر الإنجليزية 15 مايو الجاري وتستمر لمدة 5 أيام.

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ويرأس الوفد السعودي للبطولة عضو مجلس الإدارة العقيد فهد بن على الصعيري, وتضم الإداري محمد الشهري, واخصائي علاج طبيعي عبدالرحمن الشراري, والمدربان الوطنيان محمد القحطاني وفهد الدويسان, و5 لاعبين هم عبدالإله عسيري، علي عسيري، حمد المبروك، علي المبروك، عبدالله القرني، وعلى صعيد منتخب الإناث دنيا أبو طالب, وأبرار بخاري.

من جانبه أوضح رئيس لجنة المنتخبات باتحاد التايكوندو محمد علي الحبابي أن معسكر أبها والمنافسات الداخلية التي خاضها اللاعبون والمشاركات الخارجية السابقة فضلاً عن التجهيز الذي ستقام في مدينة مانشستر قبل انطلاق البطولة أبرز الاستعدادات لهذا الحدث الكبير، مؤكداً أن التطلعات كبيرة لتحقيق أفضل النتائج ومعانقة الذهب.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي للتايكوندو يعقد خلال فترة منافسات البطولة اجتماعات الجمعية العمومية وسيمثل السعودية فيها رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد ركن شداد بن طالع العمري, ونائبة أبوبكر عبداللطيف كردي