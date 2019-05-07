شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحسم حكم مباراة الزمالك و وادى دجلة من بين رومانيا و كرواتيا و سلوفينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة تأكيدات من اتحادات دول رومانيا و كرواتيا و سلوفينيا لتعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك و وادي دجلة المقرر لها الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 للدوري. Advertisements و يحسم اتحاد الكرة مع لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح اختيار طاقم تحكيم مباراة الزمالك خلال الساعات المقبلة بعد وصول موافقات من الدول الثلاث على إرسال حكام للمباراة. كان الزمالك قد طلب تعيين حكام أجانب لمباراته أمام وادي دجلة فى الدوري على أن يتحمل تكاليف إستقدامهم.

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