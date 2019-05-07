شكرا لقرائتكم الخطيب: اتعهد بدعم فريق الكرة من أجل الوصول إلى المستوى الذى يليق بالنادي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعهّد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي باستمرار دعم فريق الكرة وبناؤه من أجل الوصول إلى المستوى الذى يليق بالنادي الاهلي وتاريخه. وأكد رئيس الاهلي في كلمة مُسجلة بالفيديو تمت إذاعتها عبر صفحة الأهلي على "فيس بوك" التهنئة لمصر والعرب والمسليمن بمناسبة شهر رمضان المُعّظم. Advertisements وقدم الخطيب الشكر لجماهير الاهلي ومُحبيه وأعضاءه على مساندتهم الواضحة للفريق في الأوةقات الصعبة قبل أوقات الفرح ، مؤكداً أن هؤلاء شركاء حقيقيين في تاريخ النادي الاهلي بسب هذا الدعم اللامحدود للنادي. وشدد رئيس الاهلي على أن مجلس الإدارة مستمر في رحلة البناء والدعم على كافة المستويات بالنادي من أجل الوصول بالنادي للمكانة التى يستحقها ، واختتم محمود الخطيب كلمته ، قائلاً: "هذه فرصة خلل الأيام المباركة والشهر الكريم، بأن نُغيّر من أنفسنا ونرتقي بأخلاقنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب: اتعهد بدعم فريق الكرة من أجل الوصول إلى المستوى الذى يليق بالنادي الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.