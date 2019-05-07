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جدة - عمرو شويل محمود كهربا يتحدث عن الإنسانية : مر بلحظات الضعف ولا تخجل منها نشر محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، صورته خلال تواجده داخل المستطيل الأخضر، عبر صفحته على "فيس بوك" معلقًا عليها: "‏ليس عليك أن تكون قوياً دائماً، مُر بلحظات الضعف ولا تخجل منها، لأنها جُزء من إنسانيتك". Advertisements ولم يوضح كهربا المراد من تلك الرسالة الغامضة، خاصة وإنها جاءت بعد تأهل الزمالك لنهائى الكونفدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلى التونسى، ويستعد الفريق لمواجهة وادى دجلة، فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

كهربا

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