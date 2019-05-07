شكرا لقرائتكم احتماع تنسيقى لنهائي الكونفيدرالية 13 مايو بالاسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتماع تنسيقى لنهائي الكونفيدرالية 13 مايو بالاسكندرية أكد اتحاد الكرة عقد اجتماع لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات يوم 13 أو 14 مايو المقبل بالإسكندرية للترتيب مع الأجهزة الأمنية والتنسيق لمباراة الزمالك و نهضة بركان التى ستقام يوم 26 من نفس الشهر فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية. أكد اتحاد الكرة عقد اجتماع لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات يوم 13 أو 14 مايو المقبل بالإسكندرية للترتيب مع الأجهزة الأمنية والتنسيق لمباراة الزمالك و نهضة بركان التى ستقام يوم 26 من نفس الشهر فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية. وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان يوم 26 باستاد برج العرب بالإسكندرية لتحديد الاعداد النهائية التى ستحضر المباراة. Advertisements ومن المقرر أن يشهد اللقاء حضور ما بين 50 إلى 60 ألف مشجع لمباراة الزمالك و نهضة بركان. يذكر أن لقاء الذهاب سيقام بالمغرب يوم 19 مايو الجاري.

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