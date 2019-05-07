شكرا لقرائتكم حسام عاشور ينتظم فى مران الأهلى بعد تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنتظم حسام عاشور لاعب وسط الاهلي في مران الفريق اليوم ،الثلاثاء، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها في العضلة الأمامية وحرمته من مباريات وتدريبات الفريق الماضية.

فيكما أكتفى لاعبو الفريق الذين خاضوا مباراة النجوم أول أمس ،الأحد، بالدوري التى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف بخوض مران استشفائي.

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فيما خاض على لطفي برنامج تأهيلي على هامش المران ، كما شارك الثنائى ناصر ماهر وإسلام محارب فى المران بعدما غاب عن مران الغائبين عن مباراة النجوم الذى أقيم يوم الأحد الماضى حيث تغيب محارب بسبب أداء الامتحانات، فيما حصل ناصر ماهر على إذن للغياب؛ بسبب ظروف خاصة.

وبدأ الاهلي مساء اليوم الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها السبت المقبل في الدوري الممتاز.