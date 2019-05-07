شكرا لقرائتكم "فيفا" يهنئ الشلهوب على إنجازه الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اللاعب السعودي محمد الشلهوب، قائد الهلال، بعدما أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ مسابقة دوري أبطال آسيا.

ونشر "فيفا" تغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الثلاثاء: جماهير الهلال.. عاشت يوما مثاليا.. شاهدت فريقها يفوز ويتأهل إلى دور الـ 16 من موقع الصدارة، وكانت شاهدة على كتابة القائد محمد الشلهوب لتاريخ جديد، بات اللاعب الأكثر مشاركة في دوري أبطال آسيا، بخوضه 78 مباراة.. والرقم مرشح للزيادة.

تغريدة حساب الاتحاد الدولي "فيفا"

وتأهل الهلال إلى دور الـ16، يوم الاثنين، متصدرا لمجموعته الثالثة في دوري أبطال آسيا، وتغلب على العين بهدفين دون مقابل، وأحرز الشلهوب "38 عاما" هدف فريقه الثاني في الدقيقة 90.