أياكس مهدد بفقدان نيريس أمام توتنهام

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ألمح ايريك تين هاغ مدرب أياكس أمستردام الهولندي إلى إمكانية غياب الجناح الأيمن البرازيلي ديفيد نيريس عن المواجهة التي تجمعه يوم الأربعاء بضيفه توتنهام الإنجليزي في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.
وقال تين هاغ خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: نيريس يعاني من إصابة طفيفة، لكن هناك فرصة محدودة لمشاركته. لقد شارك نيريس في التدريبات، ونرى أن هناك فرصة لمشاركته.
وأشار تين هاغ: أعرف تماما من يمكنه تعويض غياب نيريس في الجهة اليمنى، في ظل وجود فرنكي دي يونغ، لكني لا يمكنني أن أكشف عن المزيد من التفاصيل.
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