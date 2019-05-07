شكرا لقرائتكم "عملية جراحية" تهدد مشاركة تياغو سيلفا في كوبا أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خضع البرازيلي تياغو سيلفا مدافع باريس سان جرمان الفرنسي لعملية جراحية في ركبته يتوقع أن تهدد مشاركته في بطولة كوبا أميركا مع منتخب بلاده بدءا من يونيو المقبل، بحسب ما أفادت تقارير صحافية برازيلية يوم الثلاثاء.

وأورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "أوغلوبو" البرازيلية، صورة نشرتها إيزابيل زوجة اللاعب عبر "إنستغرام"، يظهر فيها تياغو سيلفا وقد وضع حول معصمه سوارا من مجمع مستشفيات باريس يحمل اسمه، مرفقة بتعليق :الآن، لم يعد هناك سوى التعافي. ولم يحدد الموقع مصدر معلوماته بشأن خضوع اللاعب للجراحة.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت الأسبوع الماضي إلى إمكان خضوع اللاعب البالغ من العمر "35 عاما" لجراحة بالمنظار لمعالجة ضرر في الغضروف يعاني منه منذ إصابته خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام ليل 1-5 في الدوري المحلي في 14 أبريل.

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وتستضيف البرازيل كوبا أميركا بين 14 يونيو والسابع من يوليو المقبلين، ومن المقرر أن يعلن مدرب المنتخب تيتي التشكيلة الرسمية المدعوة لخوض غمار البطولة في 17 مايو الحالي.

ومنذ خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لمونديال روسيا 2018 أمام بلجيكا (1-2)، استدعي سيلفا بشكل متقطع إلى صفوف السيليساو ولم يخض سوى مباراتين من ست مباريات ودية.

وكان سيلفا قائدا لمنتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014 عندما خرج بخسارة مذلة أمام ألمانيا 1-7 في الدور نصف النهائي. وتعرض لانتقادات لاذعة بعدما بكى قبل ركلات الترجيح ضد تشيلي في ثمن النهائي علما بأنه رفض المشاركة فيها.